Власти Верхнеуральска заставили привести в порядок дом, где сиротам предоставили жилье

Публикации за 22.03.17

Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений в верхнеуральском доме для сирот.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, сотрудники надзорного ведомства совместно с коллегами из МЧС, Роспотребнадзора и ряда других структур провели масштабную проверку состояния дома по улице Цветочной в Верхнеуральске после серии публикаций в СМИ.

Напомним, именно в этом здании в декабре 2015 и мае 2016 года управление земельными отношениями и имуществом районной администрации приобрело четыре квартиры, которые были предназначены для детей-сирот. В итоге здесь выявили множественные нарушения санитарных, строительных и прочих норм и правил.

К примеру, водоснабжение в доме осуществлялось через водозаборную скважину, которая была не закрыта должным образом, кроме того, водопровод оказался не заглублен. Также оказалось, что прямо возле скважины обустроен канализационный выгреб, который потенциально опасен для здоровья жильцов. Еще в доме отсутствует вентиляция, нет защитного заземления.

Власти района обязали устранить все обнаруженные нарушения. Выполнение предписания районная прокуратура взяла на контроль.

Челябинск, Олег Кирьянов

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