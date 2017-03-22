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Челябинск

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Публикации за 22.03.17

Сезон находок продолжается: на Марсе увидели живую ящерицу

Сезон находок продолжается: на Марсе увидели живую ящерицу

Известный уфолог разглядел на снимке с Марса живую ящерицу.

Но фото, отмечает ученый, запечатлен кронштейн аппарата с буровой установкой, предназначенной для сбора проб марсианского грунта. Именно над кронштейном Скотт Уоринг увидел зацепившийся за поворотный диск объект, похожий на небольшую ящерицу. Уфолог настаивает, что на снимке можно разглядеть морду, лапки и хвост обитателя Красной планеты.

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При этом на фото, сделанном 9 минут спустя, кронштейн развернут диском вниз, а на месте «ящерицы» заметен лишь темный марсианский песок.

Напомним, ранее уфологи сообщали об обнаружении на Марсе статуи гуманоидного существа и бутылки из-под пива.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.03.17

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