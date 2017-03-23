«Деньги в землю»: южноуральские депутаты раскритиковали программу газификации Челябинской области

Публикации за 23.03.17

Южноуральских депутатов возмутила бездумная трата средств на газификацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Законодательного собрания Челябинской области потребовали, чтобы в отчетах о газификации региона чиновники рассказывали не о том, сколько километров труб проложено, а о том, сколько домохозяйств получило доступ к «голубому топливу».

«Нам нужно знать, сколько жителей области подключились к газу, – достаточно жестко прокомментировал один из народных избранников отчет первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Виталия Передерия об итогах реализации госпрограммы капитального строительства в 2016 году. – А то вы отчитываетесь о том, сколько километров газопровода проложено, а есть поселки, где в трубы даже газ не заведен. Бросили трубу – и она лежит. Мы просто деньги в землю закапываем». При этом представители областного правительства регулярно отчитываются об освоении бюджетных средств на реализацию программы газификации региона.

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Есть и вовсе анекдотические случаи, продолжают депутаты. «В Миассе газораспределительная организация навыдавала разрешений на подключение, а ее сети не справляются с таким объемом потребления, – рассказал один из них. – В итоге у нас зима, а на пятых этажах газа нет». При этом больше всего удивило депутата, что проштрафившаяся компания снова получила деньги из областной казны, хотя еще не выполнила свои прежние обязательства.

В итоге ситуацию с программой газификации было решено специально обсудить на рабочей группе регионального парламента. Принять участие в ее встрече пожелают многие депутаты, пообещали замминистра народные избранники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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