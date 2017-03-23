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Челябинск

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Публикации за 23.03.17

«Деньги в землю»: южноуральские депутаты раскритиковали программу газификации Челябинской области

«Деньги в землю»: южноуральские депутаты раскритиковали программу газификации Челябинской области

Южноуральских депутатов возмутила бездумная трата средств на газификацию.

Как передает корреспондент РИА , депутаты Законодательного собрания Челябинской области потребовали, чтобы в отчетах о газификации региона чиновники рассказывали не о том, сколько километров труб проложено, а о том, сколько домохозяйств получило доступ к «голубому топливу».

«Нам нужно знать, сколько жителей области подключились к газу, – достаточно жестко прокомментировал один из народных избранников отчет первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Виталия Передерия об итогах реализации госпрограммы капитального строительства в 2016 году. – А то вы отчитываетесь о том, сколько километров газопровода проложено, а есть поселки, где в трубы даже газ не заведен. Бросили трубу – и она лежит. Мы просто деньги в землю закапываем». При этом представители областного правительства регулярно отчитываются об освоении бюджетных средств на реализацию программы газификации региона.

«Новый День – Челябинск» , и

Есть и вовсе анекдотические случаи, продолжают депутаты. «В Миассе газораспределительная организация навыдавала разрешений на подключение, а ее сети не справляются с таким объемом потребления, – рассказал один из них. – В итоге у нас зима, а на пятых этажах газа нет». При этом больше всего удивило депутата, что проштрафившаяся компания снова получила деньги из областной казны, хотя еще не выполнила свои прежние обязательства.

В итоге ситуацию с программой газификации было решено специально обсудить на рабочей группе регионального парламента. Принять участие в ее встрече пожелают многие депутаты, пообещали замминистра народные избранники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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