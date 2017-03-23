Выбивали долги: южноуральца до смерти забили табуретом

Публикации за 23.03.17

В Сатке задержаны подозреваемые в жестоком убийстве местного жителя.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, труп 39-летнего мужчины со следами насильственной смерти обнаружен в квартире одного из домов по улице Металлургов.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых жителей Сатки 27 и 38 лет. По данным правоохранителей, мужчины напали на горожанина из-за денежного долга, множество раз ударив его табуретом по голове и лицу.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Задержанных поместили в ИВС.

Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.03.17

23 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / «Деньги в землю»: южноуральские депутаты раскритиковали программу газификации Челябинской области. / Самые крутые слухи недели: уноси готовенького. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»