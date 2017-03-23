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Челябинск

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Публикации за 23.03.17

Выбивали долги: южноуральца до смерти забили табуретом

Выбивали долги: южноуральца до смерти забили табуретом

В Сатке задержаны подозреваемые в жестоком убийстве местного жителя.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, труп 39-летнего мужчины со следами насильственной смерти обнаружен в квартире одного из домов по улице Металлургов.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых жителей Сатки 27 и 38 лет. По данным правоохранителей, мужчины напали на горожанина из-за денежного долга, множество раз ударив его табуретом по голове и лицу.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Задержанных поместили в ИВС.

Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.03.17

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