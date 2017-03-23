«Покупай дешевое!»: из-за падения доходов южноуральцы не обращают внимания на качество продуктов

Между ценой и качеством жители Челябинской области выбирают цену.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы крайне недовольны качеством молочных изделий, газировки и мясных консервов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного активистами «Народного контроля».
Больше всего претензий у жителей области к качеству молока, сливочного масла и сыра. Южноуральцев не удовлетворяет частое использование сухого молока, а также обильные случае фальсификации масла и сыра с использованием пальмового масла.
Второе место антирейтинга заняли газированная вода, колбасы и мясные консервы. Хотя в данном случае общественники не исключили, что на выбор респондентов оказала влияние ориентация на здоровое питание, в рацион которого данные продукты не входят.
Третье место в «непочетном» списке заняли рыба и морепродукты. Организаторы опроса не исключают, что в данном случае причиной могли послужить бедный ассортимент и высокий цены.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
К продуктам высокого качества южноуральцы отнесли производимые в регионе макаронные изделия, ржаной хлеб, овощи, растительное масло, муку и крупы.
При этом общественники отмечают нарушение баланса цены и качества на продукты питания первой необходимости. «Рост цен на продукты и снижение доходов населения ориентирует покупателя в большей степени на цену, а не на качество еды, – констатируют активисты. – С учетом данной ситуации возрастает роль надзорных государственных органов, призванных не допустить опасные для здоровья продукты, а также фальсификат на прилавки магазинов».
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 23.03.17
Выбивали долги: южноуральца до смерти забили табуретом. / 23 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / «Деньги в землю»: южноуральские депутаты раскритиковали программу газификации Челябинской области. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»