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Челябинск

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Публикации за 23.03.17

«Покупай дешевое!»: из-за падения доходов южноуральцы не обращают внимания на качество продуктов

«Покупай дешевое!»: из-за падения доходов южноуральцы не обращают внимания на качество продуктов

Между ценой и качеством жители Челябинской области выбирают цену.

Как передает корреспондент РИА , южноуральцы крайне недовольны качеством молочных изделий, газировки и мясных консервов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного активистами «Народного контроля».

Больше всего претензий у жителей области к качеству молока, сливочного масла и сыра. Южноуральцев не удовлетворяет частое использование сухого молока, а также обильные случае фальсификации масла и сыра с использованием пальмового масла.

Второе место антирейтинга заняли газированная вода, колбасы и мясные консервы. Хотя в данном случае общественники не исключили, что на выбор респондентов оказала влияние ориентация на здоровое питание, в рацион которого данные продукты не входят.

Третье место в «непочетном» списке заняли рыба и морепродукты. Организаторы опроса не исключают, что в данном случае причиной могли послужить бедный ассортимент и высокий цены.

«Новый День – Челябинск» , и

К продуктам высокого качества южноуральцы отнесли производимые в регионе макаронные изделия, ржаной хлеб, овощи, растительное масло, муку и крупы.

При этом общественники отмечают нарушение баланса цены и качества на продукты питания первой необходимости. «Рост цен на продукты и снижение доходов населения ориентирует покупателя в большей степени на цену, а не на качество еды, – констатируют активисты. – С учетом данной ситуации возрастает роль надзорных государственных органов, призванных не допустить опасные для здоровья продукты, а также фальсификат на прилавки магазинов».

Челябинск, Виктор Елисеев

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