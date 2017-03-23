Челябинскую учительницу, торговавшую спайсом, оставили в СИЗО

Публикации за 23.03.17

В Челябинске преподаватель школы, обвиняемая в наркоторговле, не смогла обжаловать арест.

Как уже сообщал «Новый День», 46-летнюю горожанку, работающую учителем физкультуры в одной из гимназий, задержали в ходе проверочной закупки. При себе у женщины обнаружилось 6 пакетиков курительной смеси. Столько же силовики нашли в ходе обыска в квартире драгдилерши.

По факту сбыта запрещенных веществ в крупном размере было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, женщина продавала наркотики в маршрутных такси. На торговку спайсом правоохранителям удалось выйти через мелких покупателей.

В ходе следствия подозреваемая признала вину, объяснив нелегальный заработок трудным финансовым положением. По решению Калининского рай суда 14 марта женщину отправили на два месяца в следственный изолятор.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, сегодня апелляционная инстанция рассмотрела материалы уголовного дела в отношении преподавателя. Обвиняемая в наркоторговле ходатайствовала об изменении ей меры пресечения на домашний арест.

Женщина просила на время следствия дать ей возможность побыть с сыном, обещала впредь не нарушать закон, а также отметила, что ей стыдно за свой поступок перед семьей, учениками и коллегами.

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В свою очередь, гособвинитель настаивал на том, что, оставаясь на свободе, обвиняемая может скрыться от органов суда и следствия либо продолжить заниматься преступной деятельностью.

Согласившись с доводами прокурора, суд оставил решение районного суда без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Челябинск, Юлия Димова

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