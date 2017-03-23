По факту гибели ребенка на пожаре в Челябинской области завели дело об убийстве

Публикации за 23.03.17

Появились шокирующие подробности расследования гибели четырехлетнего ребенка на пожаре в Аргаяшском районе.

Как сообщал ранее «Новый День», трагедия произошла днем 19 марта в поселке Горный.

Вызов на пульт пожарной части поступил около 14:30. Когда расчет прибыл на место, из горящего дома успели выбраться жившие в нем мужчина и женщина. Лишь после того, как пожар потушили, на пепелище обнаружили тело четырехлетнего ребенка.

Родители заявили, что именно шалость мальчика привела к возгоранию. Однако в ходе проверки выяснились шокирующие подробности. По данным прокуратуры, отец малыша поссорился со своей женой и решил расправиться со всей семьей.

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Он облил бензином себя, женщину и мальчика и поджег. Взрослым удалось спастись, сейчас они с ожогами различной степени тяжести находятся в больнице.

По данному факту возбуждены уголовные дела об убийстве малолетнего и попытке убийства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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