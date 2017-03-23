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Челябинск

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Публикации за 23.03.17

В Челябинске у дошкольника обнаружили корь

В Челябинске у дошкольника обнаружили корь

У воспитанника одного из детских садов Челябинска обнаружили корь.

Как сообщили РИА в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в марте 2017 года в областном центре зарегистрирован случай кори у ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение. При этом трое детей, контактировавших с дошкольников и не привитых против кори, отстранены от посещения детского сада на период проведения карантинных мероприятий.

«Новый День – Челябинск» , и

Ранее корь диагностировалась в 2015 году у приехавшего в Челябинск гражданина Киргизии, а в 2013 году имели место случаи распространения кори среди цыганского населения, не привитого против инфекции.

Отметим, что в 2016 году в России было зарегистрировано 162 случая кори.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.03.17

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