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Челябинск

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Публикации за 23.03.17

Семерых челябинских школьников обнаружили в «группах смерти»

Семерых челябинских школьников обнаружили в «группах смерти»

В Челябинской области выявили подростков, увлекающихся суицидальными играми.

Как передает корреспондент агентства , в ходе мониторинга интернет-сообществ активисты обнаружили семерых челябинских школьников потенциально или уже играющих в «Море китов».

Всем участникам от 13 до 15 лет, пятеро из них – девушки. В ближайшее время руководству школ, где учатся подростки, будет передана собранная информация. Результаты исследования также направят в городскую прокуратуру.

«Новый День – Челябинск» , и

Работа по отслеживанию активности челябинских подростков в группах смерти будет продолжена. Общественники намерены определить механизм вовлечения детей в опасную игру, чтобы защитить несовершеннолетних от гибели.

Напомним, только за последние 15 месяцев на Южном Урале произошло 36 подростковых самоубийств. По мнению южноуральского обмудсмена, рост суицидов среди школьников напрямую связан с «группами смерти», расплодившимися в соцсетях. Как правило, речь идет о некой игре, в ходе которой подростки получают определенные задания (от безобидных до опасных), включая последнее – инсценировка самоубийства, нередко оборачивающаяся реальным суицидом.

Челябинск, Юлия Димова

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