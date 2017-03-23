В Магнитогорске иномарка врезалась в киоск (ФОТО)

Публикации за 23.03.17

В Магнитогорске легковушка въехала в торговый киоск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем на перекрестке улиц Карла Маркса и Бориса Ручьева. Фотографии с места ДТП появились в социальных сетях.

По данным городской ГИБДД, водитель «Дэу Нэксия» рассказал, что пытался уйти от столкновения с резко остановившимся перед ним грузовиком и врезался в киоск, торгующий продукцией для садоводов. Виновник аварии с места происшествия скрылся.

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Магнитогорец ищет свидетелей происшествия и просит их предоставить запись с видеорегистраторов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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