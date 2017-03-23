Смог отучил южноуральцев бояться радиации

Публикации за 23.03.17

Южноуральские эксперты признали загрязнение воздуха наиболее остро стоящей экологической проблемой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 91,9% участников экспертного опроса назвали главной экологической проблемой Челябинской области состояние атмосферы. Таковы данные исследования, проведенного социологической лабораторией Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

В опросе приняли участие 37 экспертов – государственные и муниципальные служащие, представители политико-административной элиты, бизнес-структур, члены и руководители общественных организаций, журналисты, работники сферы культуры и образования, ученые. Загрязнение воздуха стало самой упоминаемой в экспертной среде проблемой (91,9%). Отметим, что в регионе продолжает действовать предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Сегодня они объявлены до 19:00 в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино и Троицке.

Напрямую связанная с загрязнением воздуха проблема, а точнее, в случае нашего региона первопричина – это негативное воздействие, связанное с деятельностью промышленных предприятий. Это – вторая по числу упоминаний экспертами позиция (83,8%). Чаще других так отвечали представители СМИ, культуры и образования, а также государственные и муниципальные служащие.

Довольно внушительное число экспертов обозначили такие проблемы как низкие показатели состояния здоровья населения, что тоже часто связывают с состоянием атмосферного воздуха (67,6%), а также проблему сбора и утилизации бытовых отходов (мусора) – 64,9%, что может быть связано с интенсивным обсуждением темы в информационной среде региона. Две этих проблемы оказались в фокусе внимания членов общественных организаций и представителей бизнес-структур.

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Особого внимания со стороны общественников заслужила и проблема загрязнения водных ресурсов (54,1%). А вот проблему загрязнения почвы отметили всего 18,9% опрошенных. Такое же число ответов экспертов собрала проблема повышенного радиационного фона на территории региона.

Трудности доступа к водным ресурсам была отмечена в 8,1% анкет, а вопрос браконьерства в Челябинской области ни один из экспертов не назвал острой проблемой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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