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Публикации за 23.03.17

В Челябинске «Газель», «потерявшая» груз, парализовала движение троллейбусов (ФОТО)
Фото из группы «Подслушано Челябинский транспорт», VK

В Челябинске «Газель», «потерявшая» груз, парализовала движение троллейбусов (ФОТО)

В Челябинске «Газель» врезалась в троллейбус, потеряла груз и устроила троллейбусную пробку.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел около 11:00 на Свердловском тракте, рядом с остановкой «Ветлечебница».

«Новый День – Челябинск» , и

Грузовая «Газель» врезалась в двигавшийся впереди троллейбус. В результате столкновения из микроавтобуса вывалился груз, перегородив проезд электротранспорту. В результате образовалась целая пробка из троллейбусов.

Движение электротранспорта было восстановлено лишь через полчаса после ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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