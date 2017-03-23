В Магнитогорске негде хоронить людей: пятая часть всех кладбищ заросла травой

Публикации за 23.03.17

На магнитогорских кладбищах из-за брошенных могил не осталось свободных мест.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», сотрудники муниципального учреждения похоронно-ритуальных услуг провели инвентаризацию на трех городских погостах. По результатам подсчета обнаружено 50 тысяч 580 могил, заросших травой и заваленных мусором, что составляет пятую часть всех кладбищ Магнитогорска.

Вместе с тем ресурсы городских кладбищ на сегодняшний день полностью исчерпаны. Чтобы разрешить проблему дефицита свободных мест, похоронщики намерены выкапывать свежие могилы на месте старых.

«Будет такой порядок: мы выявляем брошенные места захоронения и крепим на них таблички. В течение года будем искать родственников. Если владельцы не найдутся, документы передадим в суд для признания этих могил бесхозными. Затем будет произведена перепланировка мест захоронения и, согласно законодательству, по истечению минерализации сможем повторно хоронить там людей», – цитирует MagCity74 директора похоронного МУПа Ольгу Самосуеву.

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Согласно проекту, для повторного погребения будут рассматриваться захоронения периода 1930 – 1980 годов. Специалисты отмечают, что ни о какой эксгумации речи не идет. По санитарным нормам, вторая могила будет глубиной 1,5 метра, в то время как первый усопший лежит на уровне 2 метров.

Параллельно с этим чиновники рассматривают вопрос о выделении земельного участка для создания еще одного погоста. Однако похоронщики больше склоняются к первому варианту. По мнению Самосуевой, чтобы похоронить всех магнитогорцев, новые кладбища должны появляться каждые 20 лет.

Челябинск, Юлия Димова

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