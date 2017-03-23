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Челябинск

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Публикации за 23.03.17

Прокуратура выясняет, кто травил челябинцев фенолом

Прокуратура выясняет, кто травил челябинцев фенолом

Челябинское предприятие может быть наказано из-за выброса фенола.

Как передает корреспондент РИА , покуратура Челябинской области завела уголовное дело в связи с нарушением природоохранного законодательства – выбросом фенола в Металлургическом районе Челябинска. Для южноуральского региона этот случай стал прецедентным.

Уголовное дело было открыто еще в начале прошлого месяца, уточняет «Вечерний Челябинск», при этом его фигуранта до сих пор не установили, на данный момент в городе проводят соответствующие замеры и экспертизы.

«Новый День – Челябинск» , и

Расследованием этого дела занимаются сотрудники полиции, однако первый зампрокурора области взял его под личный контроль. С дальнейшими действиями силовиков определятся после того, как установят, какое именно предприятие допустило выброс фенола в атмосферу. Виновнику могут грозить до 80 тысяч рублей штрафа и лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, и это лишь при отсутствии тяжких последствий для здоровья людей.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 23.03.17

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