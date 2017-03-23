Прокуратура выясняет, кто травил челябинцев фенолом

Публикации за 23.03.17

Челябинское предприятие может быть наказано из-за выброса фенола.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», покуратура Челябинской области завела уголовное дело в связи с нарушением природоохранного законодательства – выбросом фенола в Металлургическом районе Челябинска. Для южноуральского региона этот случай стал прецедентным.

Уголовное дело было открыто еще в начале прошлого месяца, уточняет «Вечерний Челябинск», при этом его фигуранта до сих пор не установили, на данный момент в городе проводят соответствующие замеры и экспертизы.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Расследованием этого дела занимаются сотрудники полиции, однако первый зампрокурора области взял его под личный контроль. С дальнейшими действиями силовиков определятся после того, как установят, какое именно предприятие допустило выброс фенола в атмосферу. Виновнику могут грозить до 80 тысяч рублей штрафа и лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, и это лишь при отсутствии тяжких последствий для здоровья людей.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 23.03.17

В Магнитогорске негде хоронить людей: пятая часть всех кладбищ заросла травой. / Смог отучил южноуральцев бояться радиации. / Семерых челябинских школьников обнаружили в «группах смерти». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»