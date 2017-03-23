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Челябинск

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Публикации за 23.03.17

Тело пропавшего южноуральца две недели пролежало в подъезде

Тело пропавшего южноуральца две недели пролежало в подъезде

Труп пожилого южноуральца две недели лежал в подъезде.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, тело 60-летнего жителя Челябинской области с признаками насилия было обнаружено в одном из жилых домов Бакала, расположенных по улице Трегубенковых.

Когда личность погибшего была установлена, выяснилось, что он числился в розыске с 9 марта этого года, после того как вышел из дома и не вернулся.

«Новый День – Челябинск» , и

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве пожилого мужчины. Позднее выяснилось, что в ночь на 9 марта бакалец распивал с земляком алкогольные напитки. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, во время которой подозреваемый набросился на собутыльника и принялся его душить до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. После этого, чтобы скрыть следы совершенного преступления, убийца вынес тело погибшего в подъезд, положил его под лестничным пролетом на первом этаже и прикрыл одеялом.

Челябинск, Олег Кирьянов

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