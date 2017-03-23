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Публикации за 23.03.17

На Южном Урале смерть трехлетнего ребенка-инвалида может вылиться в уголовное дело на его отца

На Южном Урале смерть трехлетнего ребенка-инвалида может вылиться в уголовное дело на его отца

Отец умершего в больнице трехлетнего южноуральца может стать фигурантом уголовного дела.

Как уже сообщал , в декабре минувшего года мальчик-инвалид был доставлен в реанимационное отделение детской больницы в критическом состоянии с поражением органов дыхательной системы, ЦНС и дистрофией. Медики оказали ребенку необходимую помощь и пытались выходить его почти два месяца, однако жизнь малыша спасти так и не удалось.

Теперь же жителя Верхнего Уфалея – отца погибшего 3-летнего мальчика-инвалида, – обвиняют в оставлении ребенка в опасности, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и содержанию малолетнего.

Прокуратура уже предъявила иск об ограничении родительских прав супружеской пары, сообщили в надзорном ведомстве. Более того, материалы проверки надзорного ведомства были направлены сотрудникам следственного отдела по Верхнему Уфалею с целью проведения проверки и последующего принятия решения о наличии признаков состава преступления по статье 109 УК РФ.

Отмечается, что ранее мальчик уже попадал в тяжелом состоянии в клинику с синдромом аспирации, после чего медики назначили ему уход, который родители должным образом не обеспечили. Мать ребенка поссорилась с отцом и ушла из дома, оставив на последнего все обязанности по уходу за детьми. Мужчина при этом несколько дней употреблял алкоголь, забывая кормить детей, убираться в доме, а также лечить младшего сына.

В прокуратуре также подчеркивают, что эта семья с осени 2013 года состоит на учете в органах опеки и попечительства, а с лета 2013 года была переведена в «группу риска».

Челябинск, Олег Кирьянов

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