Челябинские приставы «прикинулись» покупателями, чтобы арестовать Land Rover должника

Публикации за 23.03.17

Челябинские приставы выдали себя за покупателей, чтобы арестовать внедорожник должника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, мужчину ранее осудили за мошенничество, однако после отбывания срока в исправительной колонии за ним также числился 17-миллионный долг.

Должник долгое время тщательно скрывался от приставов, которые знали лишь о наличии в его собственности внедорожника Land Rover Freelander. Причем, во время следствия автомобиль был арестован, однако позднее, по невыясненным причинам, снова оказался в руках мошенника.

Изучив административную практику нарушений на дорогах Челябинска, приставы выяснили, что за последние три года за машиной числится ряд нарушений, зафиксированных камерами. Кроме того, было установлено, что после неоднократных визитов сотрудников ФССП должник пытается избавиться от дорогостоящего авто.

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Мужчина действительно подал объявление о продаже транспортного средства, причем потенциальным покупателям сразу же сообщал, что автомобиль арестован. Свой Land Rover Freelander он пытался сбыть всего за 300 тысяч рублей. Тогда приставы и решили представиться покупателями и «записаться на тест-драйв».

Беседуя с «потенциальным покупателем», мужчина даже не заметил, как пристав припарковал его авто возле служебного транспорта с символикой ФССП. В итоге автомашина была арестовала, у мужчины также изъяли ключи от него и ПТС, после чего отправили внедорожник на ответственное хранение взыскателю. В обозримом будущем арестованный за долги автомобиль будет реализован на торгах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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