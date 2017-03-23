NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 23.03.17

Челябинские приставы «прикинулись» покупателями, чтобы арестовать Land Rover должника

Челябинские приставы «прикинулись» покупателями, чтобы арестовать Land Rover должника

Челябинские приставы выдали себя за покупателей, чтобы арестовать внедорожник должника.

Как сообщили РИА в пресс-службе УФССП по Челябинской области, мужчину ранее осудили за мошенничество, однако после отбывания срока в исправительной колонии за ним также числился 17-миллионный долг.

Должник долгое время тщательно скрывался от приставов, которые знали лишь о наличии в его собственности внедорожника Land Rover Freelander. Причем, во время следствия автомобиль был арестован, однако позднее, по невыясненным причинам, снова оказался в руках мошенника.

Изучив административную практику нарушений на дорогах Челябинска, приставы выяснили, что за последние три года за машиной числится ряд нарушений, зафиксированных камерами. Кроме того, было установлено, что после неоднократных визитов сотрудников ФССП должник пытается избавиться от дорогостоящего авто.

«Новый День – Челябинск» , и

Мужчина действительно подал объявление о продаже транспортного средства, причем потенциальным покупателям сразу же сообщал, что автомобиль арестован. Свой Land Rover Freelander он пытался сбыть всего за 300 тысяч рублей. Тогда приставы и решили представиться покупателями и «записаться на тест-драйв».

Беседуя с «потенциальным покупателем», мужчина даже не заметил, как пристав припарковал его авто возле служебного транспорта с символикой ФССП. В итоге автомашина была арестовала, у мужчины также изъяли ключи от него и ПТС, после чего отправили внедорожник на ответственное хранение взыскателю. В обозримом будущем арестованный за долги автомобиль будет реализован на торгах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.03.17

На Южном Урале смерть трехлетнего ребенка-инвалида может вылиться в уголовное дело на его отца. / Тело пропавшего южноуральца две недели пролежало в подъезде. / ММК представит стратегию своего развития в Лондоне.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter