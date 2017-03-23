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Публикации за 23.03.17

Два магнитогорских водителя устроили рукопашную в автомобильной пробке (ВИДЕО)

Два магнитогорских водителя устроили рукопашную в автомобильной пробке (ВИДЕО)

В Магнитогорске водители устроили разборки посреди дороги.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел вечером 22 марта на улице Завенягина и попал на видеорегистратор одного из соседних автомобилей. Водитель выложил видео в социальных сетях.

«Новый День – Челябинск» , и

Автор признается, что не знает, из-за чего возникла драка. Не исключено, что у двух южноуральцев просто сдали нервы, и они устроили рукопашную на виду у других магнитогорцев, стоявших в автомобильной пробке.

Участники сообщества не преминули высказать собственные предположения. «Черное авто стояло впереди, походу, оттормаживал кого-то, чтобы научить, в итоге повалялся в грязи», – написал один из интернет-пользователей.

Видео из группы «На дорогах Магнитки», VK

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.03.17

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