Два магнитогорских водителя устроили рукопашную в автомобильной пробке (ВИДЕО)

Публикации за 23.03.17

В Магнитогорске водители устроили разборки посреди дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 22 марта на улице Завенягина и попал на видеорегистратор одного из соседних автомобилей. Водитель выложил видео в социальных сетях.

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Автор признается, что не знает, из-за чего возникла драка. Не исключено, что у двух южноуральцев просто сдали нервы, и они устроили рукопашную на виду у других магнитогорцев, стоявших в автомобильной пробке.

Участники сообщества не преминули высказать собственные предположения. «Черное авто стояло впереди, походу, оттормаживал кого-то, чтобы научить, в итоге повалялся в грязи», – написал один из интернет-пользователей.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=A2ejfMf8fBY&rel=0">Video</a> Видео из группы «На дорогах Магнитки», VK

Челябинск, Виктор Елисеев

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