В челябинском магазине покупатели наткнулись на цветущую рыбу

Челябинцы в сети жалуются на плесневелую рыбу в одном из магазинов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Челябинска обнаружила продукцию «с душком» в одном из магазинов Металлургического района. Об этом она рассказала в сообществе «Подслушано ЧМЗ».
Недовольная женщина опубликовала фото цветущей копченой мойвы, местами покрытой плесенью, снабдив пост довольное емким комментарием. «Хотела купить копченую мойву, а она уже цветет. Пора бы освежить «директора по свежести»», – пишет челябинка.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
Другие пользователи в комментариях к этой публикации рассказали, что это далеко не единственный случай с продажей испорченных товаров в указанном магазине. Одна из девушек припомнила, как продавец, глядя на предъявленные заплесневелые помидоры, заявила, что срок годности у них нормальный. Впоследствии с ней все же связался представитель торговой сети, принес извинения и пообещал провести проверку по этому факту.
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 23.03.17
Активисты ОНФ обследовали незаконную свалку в Челябинской области. / Два магнитогорских водителя устроили рукопашную в автомобильной пробке (ВИДЕО). / Челябинские приставы «прикинулись» покупателями, чтобы арестовать Land Rover должника. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»