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Челябинск

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Публикации за 23.03.17

В челябинском магазине покупатели наткнулись на цветущую рыбу

В челябинском магазине покупатели наткнулись на цветущую рыбу

Челябинцы в сети жалуются на плесневелую рыбу в одном из магазинов.

Как передает корреспондент РИА , жительница Челябинска обнаружила продукцию «с душком» в одном из магазинов Металлургического района. Об этом она рассказала в сообществе «Подслушано ЧМЗ».

Недовольная женщина опубликовала фото цветущей копченой мойвы, местами покрытой плесенью, снабдив пост довольное емким комментарием. «Хотела купить копченую мойву, а она уже цветет. Пора бы освежить «директора по свежести»», – пишет челябинка.

«Новый День – Челябинск» , и

Другие пользователи в комментариях к этой публикации рассказали, что это далеко не единственный случай с продажей испорченных товаров в указанном магазине. Одна из девушек припомнила, как продавец, глядя на предъявленные заплесневелые помидоры, заявила, что срок годности у них нормальный. Впоследствии с ней все же связался представитель торговой сети, принес извинения и пообещал провести проверку по этому факту.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 23.03.17

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