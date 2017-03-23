В Сирии погиб еще один житель Челябинской области

Публикации за 23.03.17

Еще один южноуралец погиб в Сирии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 27-летний житель Миасса Михаил Нефедов погиб 10 февраля этого года в результате террористического акта.

Тело Михаила изначально было доставлено в Ростов в запаянном цинковом гробу, опознание не проводили. Родственникам погибшего отдали только сломанную сим-карту и мобильный телефон, поэтому они отказываются верить в его смерть. Также сослуживцы рассказывают, что знавшие об опасном занятии жителя Челябинской области всячески отговаривали его от командировки, однако он оставался непреклонным.

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По некоторым данным, в Сирии житель Миасса служил в составе военной компании «Вагнер», названной так по позывному командира. Нефедов погиб в тот самый момент, когда террорист-смертник подорвал сразу нескольких бойцов, передает «31tv». Вместе с Нефедовым погибли еще несколько его сослуживцев. Также сообщается, что до отправки в Сирию южноуралец побывал и в Донбассе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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