На Южном Урале трехлетний малыш едва не погиб в термальном бассейне

Публикации за 23.03.17

Юный житель Челябинской области попал в реанимацию после отдыха на термальном курорте.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел 19 марта в Еткульском районе на базе отдыха «Лесная сказка». Ребенок плавал в детской зоне бассейна под присмотром бабушки. Через некоторое время женщина отлучилась в сауну, в этот момент ребенок, заинтересовавшись бурлением термальных вод, подошел к гидромассажным установкам, споткнулся и упал в глубокий бассейн.

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«Мы надували детям нарукавники и жилеты возле бассейна, когда услышали громкие крики: «Чей ребенок???!!!" Я увидела мужчину, который выносил из воды маленького мальчика с синими ножками и ручками, без сознания. Ребенка положили на бортик бассейна, собралась толпа, все кричали: «Врача! Спасателя!» – написала в соцсетях свидетельница произошедшего.

По словам женщины, среди отдыхающих оказался детский врач, она стала откачивать малыша. Лишь через пять минут прибежали родители мальчика, тогда же подоспел местный доктор с аптечкой, в которой оказались лишь бинты и средства от ушибов.

В общей сложности, реанимационные мероприятия длились 7 минут, после этого ребенок начал делать редкие вдохи. Прибывшая по звонку бригада скорой помощи увезла пострадавшего в больницу Еткуля.

«Мы потом много раз подходили к администрации и просили рассказать о состоянии ребенка. Вечером в воскресенье юный пациент все еще находился в реанимации, – добавила автор сообщения. – Самое страшное, что неизвестно, сколько времени мальчик пробыл под водой: мужчина-спаситель обнаружил его уже лежащим на дне». По словам отдыхающих, администрация оздоровительного комплекса допустила халатность, не обеспечив безопасность на воде. Между тем, сотрудники базы отдыха заявили, что на протяжении всего времени помощь ребенку оказывали находившиеся поблизости спасатель, дежурный врач и врач-реаниматолог. По данным пресс-службы «Лесной сказки», оплошность допустили родители мальчика: вопреки правилам пребывания в открытых бассейнах они оставили ребенка одного.

Челябинск, Юлия Димова

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