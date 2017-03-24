Экс-глава Копейска просидит под домашним арестом еще месяц

Публикации за 24.03.17

Бывшему мэру Копейска Вячеславу Истомину продлили домашний арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска вчера, 23 марта, продлил меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главы Копейска Вячеслава Истомина до 23 апреля.

Напомним, Истомин был задержан у себя в кабинете 25 июля 2016 года по подозрению в получении двух взяток на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.

По версии следствия, крупное вознаграждение глава Копейска получил от местных коммерсантов за незаконное выделение земельных участков и заключение муниципальных контрактов на покупку оборудования для школьных столовых без конкурса у конкретного поставщика. Добавим, сразу после задержания обвиняемого во взяточничестве экс-мэра отправили на два месяца в следственный изолятор, но после того, как чиновник пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест.

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На минувшей неделе руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев сообщил, что Вячеслав Истомин заканчивает знакомиться с материалами уголовного дела. По расчетам следователей, до конца марта экс-чиновник полностью ознакомится с делом, после чего будет окончательно сформировано обвинительное заключение для передачи материалов в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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