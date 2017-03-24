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Челябинск

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Публикации за 24.03.17

Экс-глава Копейска просидит под домашним арестом еще месяц

Экс-глава Копейска просидит под домашним арестом еще месяц

Бывшему мэру Копейска Вячеславу Истомину продлили домашний арест.

Как передает корреспондент РИА , Центральный районный суд Челябинска вчера, 23 марта, продлил меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главы Копейска Вячеслава Истомина до 23 апреля.

Напомним, Истомин был задержан у себя в кабинете 25 июля 2016 года по подозрению в получении двух взяток на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.

По версии следствия, крупное вознаграждение глава Копейска получил от местных коммерсантов за незаконное выделение земельных участков и заключение муниципальных контрактов на покупку оборудования для школьных столовых без конкурса у конкретного поставщика. Добавим, сразу после задержания обвиняемого во взяточничестве экс-мэра отправили на два месяца в следственный изолятор, но после того, как чиновник пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест.

«Новый День – Челябинск» , и

На минувшей неделе руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев сообщил, что Вячеслав Истомин заканчивает знакомиться с материалами уголовного дела. По расчетам следователей, до конца марта экс-чиновник полностью ознакомится с делом, после чего будет окончательно сформировано обвинительное заключение для передачи материалов в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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