В Челябинске легковушка вывернула под трамвай (ВИДЕО)

Публикации за 24.03.17

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Водитель челябинского трамвая снял на видео, как под его вагон выруливает иномарка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел еще утром 22 марта, но видео было опубликовано лишь сегодня, около часа назад.

Ролик был записан видеорегистратором электротранспорта.

«УПС... Трамвай то я и не заметил! Хотя, может, и правда не заметил: шел на поворот не со своей полосы! Молодец!» – прокомментировал пользователь соцсетей появившееся видео.

Судя по последним кадрам, хотя легковушка пострадала незначительно, ее ремонт влетит хозяину в копеечку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.03.17

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