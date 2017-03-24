NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 24.03.17

В Челябинске легковушка вывернула под трамвай (ВИДЕО)

В Челябинске легковушка вывернула под трамвай (ВИДЕО)

Водитель челябинского трамвая снял на видео, как под его вагон выруливает иномарка.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел еще утром 22 марта, но видео было опубликовано лишь сегодня, около часа назад.

Ролик был записан видеорегистратором электротранспорта.

«УПС... Трамвай то я и не заметил! Хотя, может, и правда не заметил: шел на поворот не со своей полосы! Молодец!» – прокомментировал пользователь соцсетей появившееся видео.

Судя по последним кадрам, хотя легковушка пострадала незначительно, ее ремонт влетит хозяину в копеечку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.03.17

Экс-глава Копейска просидит под домашним арестом еще месяц. / 24 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / На Южном Урале трехлетний малыш едва не погиб в термальном бассейне.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter