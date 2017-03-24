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Челябинск

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Публикации за 24.03.17

Южноуральцу, изуродовавшему ножом экс-супругу, добавили срок

Южноуральцу, изуродовавшему ножом экс-супругу, добавили срок

Суд ужесточил наказание жителю Усть-Катава, изрезавшему ножом бывшую жену.

Как сообщили агентству в пресс-службе областной прокуратуры, апелляционная инстанция областного суда пересмотрела уголовное дело в отношении мужчины, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Судом установлено, что нетрезвый горожанин ворвался в магазин, где работала продавцом его бывшая жена, схватил ее за волосы и ударил ножом по щеке, после чего всадил лезвие в грудь. Потерпевшая начала активно сопротивляться, в результате нападавший скрылся. С ножевыми ранениями женщину доставили в больницу. Преступника задержали.

Согласно заключению эксперта, у пострадавшей остался неизгладимый рубец на щеке, что привело к обезображиванию лица. Также врачи зафиксировали у нее колото-резаную рану грудной клетки и многочисленные порезы обеих кистей.

По решению Усть-Катавского городского суда мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Не согласившись с принятым решением, прокурор внес представление, указав на неверное истолкование действий осужденного, требуя признать его виновным в покушении на убийство экс-супруги.

Челябинский областной суд, согласившись с доводами гособвинителя, изменил приговор городского суда, отправив подсудимого на 7 лет в колонию строгого режима.

Челябинск, Юлия Димова

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