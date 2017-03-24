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Челябинск

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Публикации за 24.03.17

В Уфалее отказали в медицинской помощи беременной, покусанной собакой

В Уфалее отказали в медицинской помощи беременной, покусанной собакой

В Челябинской области медики отказали в медицинской помощи беременной женщине, которой угрожало заражение бешенством.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, в январе 2017 года в приемное отделение Центральной городской больницы Верхнего Уфалея обратилась жительница города, покусанная домашней собакой. Однако главная медсестра учреждения отказалась принимать пострадавшую, отправив женщину на 15-й неделе беременности в городскую поликлинику.

После долгого ожидания в очереди горожанка получила направление на госпитализацию в стационар хирургического отделения все той же Центральной городской больницы. В обосновании направления было указано на множественные укушенные раны плеча и коленного сустава.

Однако, помня оказанный ей в лечебном учреждении прием, женщина решила не испытывать судьбу и отправилась в Челябинскую областную больницу, где ее прооперировали в экстренном порядке и 5 дней лечили в стационаре.

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«В результате бездействия и игнорирования сотрудниками МБЛПУ «Центральная городская больница» требований закона об основах охраны здоровья граждан, нарушены права и интересы женщины, что могло привести к тяжким последствиям», – пришли к выводу в прокуратуре Верхнего Уфалея. Прокурор города внес главному врачу медицинского учреждения представление об устранении нарушений федерального законодательства. В итоге два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Им сделали замечание.

Челябинск, Виктор Елисеев

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