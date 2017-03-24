В магнитогорском поселке легковушка перевернулась на скользкой трассе (ФОТО)

Публикации за 24.03.17

В Магнитогорске перевернулась «Лада Приора».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в поселке Нежный. Фото последствий ДТП появилось в социальных сетях.

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По словам магнитогорцев, авария могла произойти из-за гололеда и невнимательности самого водителя. «Там летают прямо, – написала одна из участниц сообщества. – Рядом стоял джип. Может, он и «подбил» летчика».

О пострадавших магнитогорцы ничего не сообщают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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