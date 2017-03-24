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Челябинск

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Публикации за 24.03.17

Челябинка приковала себя наручниками к входу в областную прокуратуру

Челябинка приковала себя наручниками к входу в областную прокуратуру

В Челябинске горожанка приковала себя наручниками к входу в здание надзорного ведомства региона.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня в первой половине дня.

По словам челябинки, она вот уже 9 месяцев настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые якобы избили ее.

Женщина вела себя довольно агрессивно, громко требовала отреагировать на ее жалобы. Общаться к ней вышел первый заместитель прокурора области Виталий Лопин, исполняющий обязанности главы ведомства. Поговорив с ним, челябинка отковала себя от двери и ушла.

По данным областной прокуратуры, история началась летом прошлого года, когда женщина устроила дебош в одном из супермаркетов Челябинска. Там она подралась с покупателями, сотрудники магазина вынуждены были вызвать представителей ЧОП. Охранники скрутили челябинку и доставили в районный отдел полиции, где на нее составили административный протокол.

Покинув стражей порядка, горожанка тут же обратилась в больницу, сняла побои и обвинила полицейских в рукоприкладстве. По словам представителей надзорного ведомства, сейчас проверку по факту этого инцидента проводит районный следственный отдел СКР.

«Новый День – Челябинск» , и

Что побудило челябинку приковать себя именно к входу в надзорное ведомство, в прокуратуре объяснить затруднились: ведомство не возбуждает уголовных дел, да и проверка по ее заявлению идет очень тщательная. Ставится даже вопрос о проверке показаний полицейских с помощью полиграфа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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