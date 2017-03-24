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Челябинск

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Публикации за 24.03.17

В челябинском супермаркете пенсионерку заставили платить за луковую шелуху

В челябинском супермаркете пенсионерку заставили платить за луковую шелуху

В одном из супермаркетов Челябинска сотрудники заставили пожилую женщину заплатить за шелуху от лука.

Как передает корреспондент РИА , по словам свидетелей, пожилая женщина набрала в лотке с луком небольшой мешочек обычной шелухи. Старушка подошла к кассе и спросила, нельзя ли взять эту шелуху себе, просто чтобы покрасить яйца перед Пасхой. На что кассир ответила, что любой товар следует взвесить, передает «31tv». В результате магазин заставил пенсионерку заплатить в соответствии с весом продукта 67 копеек.

«Новый День – Челябинск» , и

Свидетели этого инцидента были возмущены не только ценой за фактически мусор, а самим фактом того, что старушку заставили платить за то, что по сути товаром не является. «Да и вообще, им эти 67 копеек что, сделают выручку?», – возмутился кто-то из присутствовавших.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 24.03.17

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