В челябинском супермаркете пенсионерку заставили платить за луковую шелуху

Публикации за 24.03.17

В одном из супермаркетов Челябинска сотрудники заставили пожилую женщину заплатить за шелуху от лука.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам свидетелей, пожилая женщина набрала в лотке с луком небольшой мешочек обычной шелухи. Старушка подошла к кассе и спросила, нельзя ли взять эту шелуху себе, просто чтобы покрасить яйца перед Пасхой. На что кассир ответила, что любой товар следует взвесить, передает «31tv». В результате магазин заставил пенсионерку заплатить в соответствии с весом продукта 67 копеек.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Свидетели этого инцидента были возмущены не только ценой за фактически мусор, а самим фактом того, что старушку заставили платить за то, что по сути товаром не является. «Да и вообще, им эти 67 копеек что, сделают выручку?», – возмутился кто-то из присутствовавших.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 24.03.17

В офисе ПКО «ЧелСИ» изымают документы. / Челябинка приковала себя наручниками к входу в областную прокуратуру. / В Уфалее отказали в медицинской помощи беременной, покусанной собакой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»