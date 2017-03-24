В одном из ЗАТО Южного Урала десятиклассница попала в больницу после драки в школьном туалете

Публикации за 24.03.17

В Озерске старшеклассницы вступили в рукопашную в школьном туалете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 22 марта. Теперь с дракой разбирается полиция.

О потасовке рассказали в социальных сетях. «Ребенок оказался в детской больнице с травмой, – написал автор поста. – Что вообще делается? Где педагоги, почему, когда ребенок кричал о помощи, никто не отреагировал? Сейчас полиция будет разбираться. Надеюсь, виновные будут привлечены к ответственности».

Сообщение вызвало бурную реакцию жителей ЗАТО. И если взрослые участники группы предпочитали обсуждать уровень воспитания нынешних школьников, сами учащиеся накинулись на пострадавшую. С издевательскими смешками она доказывали, что девочка сама виновата в инциденте и именно она начала драку. Кое-кто добавлял, что она «завралась» (правда, потом этот пост удалили).

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Десятиклассница также подключилась к дискуссии. «Я и есть та якобы завравшаяся девочка, я не знаю, в чем моя ложь, но меня возненавидела большая часть коллектива. В посте некорректно указано. Я была зажата в туалете группой девочек, но конфликт с рукоприкладством завязался только с одной. Люди, обвинявшие меня выше, не являются свидетелями и считают правдой то, что услышали за углом третьим ухом», – написала она в комментарии.

Полиция Озерска начала проверку по факту инцидента. Первоначально информация поступила в отдел МВД из больницы, куда школьница поступила с подозрением на сотрясение головного мозга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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