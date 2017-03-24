Челябинская учительница оставила первоклассника в трамвае

Публикации за 24.03.17

В Челябинске ученика школы учительница оставила в трамвае.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службу городского управления МВД, ЧП произошло сегодня.

Группа первоклассников в сопровождении педагогов ехала в трамвае №15 до улицы Российская. Когда они вышли, учительница проглядела одного из своих подопечных, и он поехал дальше.

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Кондуктор приметила в салоне маленького мальчика, ехавшего в одиночестве. Женщина решила доехать с ним до конечной остановки «Улица Чичерина», откуда и позвонила в полицию. Между тем, спохватившиеся к тому времени педагоги обыскивали остановку за остановкой по маршруту следования транспорта, пока также не добрались до конечной.

Теперь полиция проводит проверку инцидента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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