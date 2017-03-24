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Публикации за 24.03.17

Житель Сатки заплатил за продукты деньгами «банка приколов»

Житель Сатки заплатил за продукты деньгами «банка приколов»

Южноуралец расплатился за продукты деньгами «банка приколов».

Как передает корреспондент РИА , в Сатке стражи порядка открыли уголовное производство по факту мошенничества в отношении одного из местных жителей. Мужчина заплатил за продукты в магазине сувенирными деньгами.

В полицию поступило сообщение от администрации одного из магазинов города о том, что один из покупателей обманул кассира. Представители торгового предприятия рассказали о покупателей, набравшем продуктов примерно на 2 тысячи рублей и расплатившегося купюрой из «банка приколов» номиналом 5 тысяч рублей, пишет «Саткинский рабочий». Получив сдачу, злоумышленник скрылся, а кассир заметила подлог уже после этого.

«Новый День – Челябинск» , и

Стражи порядка установили личность подозреваемого, им оказался 23-летний ранее судимый местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в полицию для выяснения всех обстоятельств совершенного им преступления. Позднее в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде ограничения свободы – подписки о невыезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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