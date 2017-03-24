Южноуралец погиб под колесами поезда, уснув на путях

Публикации за 24.03.17

В Челябинской области неизвестный погиб под колесами товарняка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, трагедия произошла в минувший четверг около 03:30 всего в трех сотнях метров от железнодорожной станции Аргаяш.

Мужчина, личность которого пока не установлена, уснул прямо на путях. Машинист грузового железнодорожного состава пытался предупредить южноуральца, а не дождавшись реакции применил экстренное торможение. Однако избежать наезда, ввиду высокой скорости движения, не удалось.

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В итоге мужчина получил многочисленные травмы, которые оказались для него смертельными. Его тело направлено на экспертизу. Следователи также устанавливают возможных очевидцев этого происшествия. Кроме того, правоохранители выясняют, не был ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Челябинск, Олег Кирьянов

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