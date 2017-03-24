NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 24.03.17

На ЧМК погиб рабочий

На ЧМК погиб рабочий

В одном из цехов Челябинского металлургического комбината рабочего затянуло в грунто-зацепочный механизм, он погиб на месте.

О произошедшем стало известно от пользователей соцсетей сегодня утром: «Сегодня в ночную смену на агп (аглопроизводство –прим. НД) несчастный случай – смертельный, а вчера в дневную с переломами рабочего увезли – упал с высоты, вроде как ноги-руки переломал» – сообщают пользователи «ВКонтакте». Участники форума утверждают, что оба несчастных случая произошли в течение 12 часов.

Как сообщили РИА в СУ СКРФ по Челябинской области, по факту гибели 44-летнего рабочего начата доследственная проверка.

«По предварительным данным, рабочего затянуло в грунто-зацепочный механизм, где ему были причинены травмы несовместимые с жизнью, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

В пресс-службе предприятия прокомментировать ситуацию оперативно не смогли, предложив прислать официальный запрос на получение информации.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 24.03.17

Южноуралец погиб под колесами поезда, уснув на путях. / Житель Сатки заплатил за продукты деньгами «банка приколов». / Челябинская учительница оставила первоклассника в трамвае.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter