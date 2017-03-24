На ЧМК погиб рабочий

Публикации за 24.03.17

В одном из цехов Челябинского металлургического комбината рабочего затянуло в грунто-зацепочный механизм, он погиб на месте.

О произошедшем стало известно от пользователей соцсетей сегодня утром: «Сегодня в ночную смену на агп (аглопроизводство –прим. НД) несчастный случай – смертельный, а вчера в дневную с переломами рабочего увезли – упал с высоты, вроде как ноги-руки переломал» – сообщают пользователи «ВКонтакте». Участники форума утверждают, что оба несчастных случая произошли в течение 12 часов.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, по факту гибели 44-летнего рабочего начата доследственная проверка.

«По предварительным данным, рабочего затянуло в грунто-зацепочный механизм, где ему были причинены травмы несовместимые с жизнью, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

В пресс-службе предприятия прокомментировать ситуацию оперативно не смогли, предложив прислать официальный запрос на получение информации.

Челябинск, Ольга Орлова

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