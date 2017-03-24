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Челябинск

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Публикации за 24.03.17

В Магнитогорске двое с битами набросились на парковщика

В Магнитогорске двое с битами набросились на парковщика

В Магнитогорске у торгового центра избили работника парковки.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня днем у торгового центра на улице Завенягина.

По словам очевидцев, к парковщику подошли два человека с битами и начали избивать. Бить старались в голову. «Мы шли с подругами в кино. Когда подходили, увидели страшную картину. Аж жутко стало, – цитирует MagCity одну из очевидиц. – У него шла кровь из головы очень сильно, блевал кровью. Мы ему дали салфетки и побежали в торговый центр за водой и салфетками».

«Новый День – Челябинск» , и

К месту происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Мужчину увезли в больницу. Нападавшие скрылись.

Челябинск, Виктор Елисеев

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