В Магнитогорске двое с битами набросились на парковщика

Публикации за 24.03.17

В Магнитогорске у торгового центра избили работника парковки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем у торгового центра на улице Завенягина.

По словам очевидцев, к парковщику подошли два человека с битами и начали избивать. Бить старались в голову. «Мы шли с подругами в кино. Когда подходили, увидели страшную картину. Аж жутко стало, – цитирует MagCity одну из очевидиц. – У него шла кровь из головы очень сильно, блевал кровью. Мы ему дали салфетки и побежали в торговый центр за водой и салфетками».

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

К месту происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Мужчину увезли в больницу. Нападавшие скрылись.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.03.17

На ЧМК погиб рабочий. / Южноуралец погиб под колесами поезда, уснув на путях. / Житель Сатки заплатил за продукты деньгами «банка приколов». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»