В Миассе экстремал сиганул с 30-метровой вышки (ВИДЕО)

Публикации за 24.03.17

Парашютист-экстремал переполошил южноуральцев прыжком с 30-метровой вышки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Миасса разошлись в оценке действия молодого человека, совершившего рискованный прыжок с вышки на стадионе «Северный».

Несмотря на то, что доступ к вышке закрывает высокое ограждение, это не остановило южноуральца. Забравшись на ее вершину, молодой человек сиганул вниз.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=VRZoVLpbivQ&rel=0">Video</a> Видео с прыжком появилось сегодня ночью в сетях.

Это вызвало достаточно негативное отношение одной части жителей города. «Бедные родители», – прокомментировала действия миассца одна из горожанок.

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Однако примерно столько же, сколько и критиков, у парня нашлось сторонников, назвавших его молодцом, а осуждающих его южноуральцев обвинивших в том, что они «дальше кресла у компа ничего не видят».

Челябинск, Виктор Елисеев

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