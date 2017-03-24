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Публикации за 24.03.17

В Миассе экстремал сиганул с 30-метровой вышки (ВИДЕО)

В Миассе экстремал сиганул с 30-метровой вышки (ВИДЕО)

Парашютист-экстремал переполошил южноуральцев прыжком с 30-метровой вышки.

Как передает корреспондент РИА , жители Миасса разошлись в оценке действия молодого человека, совершившего рискованный прыжок с вышки на стадионе «Северный».

Несмотря на то, что доступ к вышке закрывает высокое ограждение, это не остановило южноуральца. Забравшись на ее вершину, молодой человек сиганул вниз.

Видео с прыжком появилось сегодня ночью в сетях.

Это вызвало достаточно негативное отношение одной части жителей города. «Бедные родители», – прокомментировала действия миассца одна из горожанок.

«Новый День – Челябинск» , и

Однако примерно столько же, сколько и критиков, у парня нашлось сторонников, назвавших его молодцом, а осуждающих его южноуральцев обвинивших в том, что они «дальше кресла у компа ничего не видят».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.03.17

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