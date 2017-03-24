Трое нетрезвых взрослых с грудным ребенком на руках разнесли стоматологическую клинику в Кыштыме

Публикации за 24.03.17

Нетрезвая компания с младенцем на руках взяли штурмом одну из клиник Кыштыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 23 марта, в стоматологической клинике на улице Дзержинского.

Подвыпившая компания из девушки с грудничком на руках и двух ее собутыльников проходила мимо больницы, когда женщине стало плохо. Ее стошнило прямо у лечебного учреждения, сотрудница которого сделала ей после этого замечание.

Претензия не понравилась одному из сопровождавших горе-мамашу. Мужчина обрушил на работницу стоматологии поток нецензурной брани, и та предпочла ретироваться. Однако это не охладило пыл кыштымца. Продолжая словесную арт-подготовку, он ворвался в клинику и стал ломиться во все двери в поисках «обидчицы». Одна из них оказалась запертой, и выпивоха просто разворотил ее, пишет «Кыштымский рабочий». Ущерб по предварительной оценке составил порядка 5 тысяч рублей.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

К этому времени сотрудники учреждения вызвали вневедомственную охрану. Когда бойцы Росгвардии прибыли к месту погрома, мамаша попыталась убежать, но не удержалась на ногах и рухнула вместе с малышом.

В настоящее время по факту инцидента ведется доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.03.17

В Миассе экстремал сиганул с 30-метровой вышки (ВИДЕО). / В Магнитогорске двое с битами набросились на парковщика. / На ЧМК погиб рабочий. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»