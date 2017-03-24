В Челябинске машина скорой помощи опоздала на вызов, застряв во дворе (ФОТО)

Публикации за 24.03.17

В Челябинске машина скорой помощи забуксовала на обледенелой дороге.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел в одном из дворов Металлургического района.

«Спасибо администрации за неочищенные дороги: приехала на вызов скорая и застряла во дворе», – сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав фотографии попавшего в ловушку автомобиля.

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Сколько у медицинской бригады ушло времени, чтобы добраться до пациента и в каком состоянии находился больной, не уточняется.

Представители станции скорой медицинского помощи Металлургического района прояснить ситуацию также не смогли.

Как сообщила агентству «Новый День» диспетчер оперативного отдела, ЧП с участием медицинских автомобилей за последние сутки не зарегистрировано.

Челябинск, Юлия Димова

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