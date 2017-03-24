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Публикации за 24.03.17

Губернатор не захотел: Челябинск останется без опорного вуза

Губернатор не захотел: Челябинск останется без опорного вуза

На статус опорного вуза в Челябинской области будет претендовать только МГТУ.

Как передает корреспондент РИА , Министерство образования и науки России обнародовало результаты вскрытия конвертов с заявками от 86 высших учебных заведений страны, претендующих на статус региональных опорных вузов. Оказалось, что от Челябинской области в число кандидатов вошел только Магнитогорский государственный технический университет имени Носова.

При этом, как выяснилось, документы на участие в конкурсе готовили еще два вуза – Челябинский государственный университет и Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (бывший ЧГПУ). Однако челябинцы не смогли направить свои заявки в Минобрнауки, так как не получили сопроводительных писем, подписанных южноуральским губернатором Борисом Дубровским. А без данных писем них документы не рассматривались. Это вызвало скандал в среде вузовской общественности областного центра.

«При любом выборе регион останется в выигрыше, так как сможет претендовать на федеральную целевую поддержку, – прокомментировал «игнор» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. – При этом напомню, что у других вузов и до этого были шансы получить статус опорного университета, но они ими в силу ряда объективных и субъективных причин не воспользовались».

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, первый отбор опорных вузов состоялся в январе 2016 года. И сначала власти Челябинской области встретили идею о конкурсе достаточно оптимистично. Даже предприняли попытку убедить объединиться два челябинских вуза – классический и педагогический университеты. Однако она закончилась полным провалом.

В ЧелГУ заявили, что можно говорить об объединении лишь под эгидой их вуза. Однако в ЧГПУ не собирались мириться с ролью «младшего брата» и категорически отвергли предложение коллег. Причем оба вуза уже в начале «переговоров», инициированных региональным министерством образования, настолько безапелляционно обозначили свои позиции, что достаточно быстро у чиновников пропал всякий интерес к этой затее.

Но «осадочек», как говорится, остался. И на этапе подготовки ко второму конкурсу строптивым вузам напомнили о том, насколько неразумную, по мнению областного правительства, позицию они заняли год назад.

Челябинск, Виктор Елисеев

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