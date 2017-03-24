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Челябинск

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Публикации за 24.03.17

Пошутили: нездоровый юмор однокурсников отправил студентку кыштымского колледжа в больницу

Пошутили: нездоровый юмор однокурсников отправил студентку кыштымского колледжа в больницу

Неудачная шутка однокурсников закончилась для студентки из Кыштыма сотрясением мозга.

Как передает корреспондент РИА , 23 марта в травматологию Кыштымской центральной городской больницы поступила 17-летняя студентка местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа.

Как выяснилось, сокурсники девушки решили подшутить над ней. И не придумали ничего лучше, как выдернуть из-под нее стул.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате, как пишет «Кыштымский рабочий», у девушки диагностировали сотрясение головного мозга. Она госпитализирована. По факту инцидента полиция проводит доследственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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