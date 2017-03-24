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Челябинск

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Публикации за 24.03.17

Южноуральский губернатор заплатит тем, кто объяснит, за что его не любят южноуральцы

Южноуральский губернатор заплатит тем, кто объяснит, за что его не любят южноуральцы

Власти Южного Урала потратят миллионы рублей, чтобы понять, чем возмущаются жители области.

Как передает корреспондент РИА , правительство Челябинской области намерено выделить около 3 миллионов рублей на изучение протестных настроений среди жителей региона. Соответствующие конкурсные документы о поиске подрядчиков, которым предстоит провести шесть соцопросов, размещены региональным кабинетом министров на сайте государственных закупок.

По данным технического задания, за сумму в 3 миллиона рублей исполнителю предстоит разработать анкеты для выяснения общественно-политической ситуации в регионе и подготовить подробный отчет. Опросы должны проводиться не только в Челябинске, но и в других крупных городах области.

«Новый День – Челябинск» , и

В числе интересующих власти вопросов значится отношение южноуральцев к уровню своей жизни, отношение к власти и степень готовности к протесту. Также у жителей области будут интересоваться тем, какие проблемы они отмечают не только в своем регионе, но и в стране в целом. Отдельный блок вопросов будет посвящен рейтингу политических партий, а также оценке имиджа главы региона Бориса Дубровского.

Челябинск, Олег Кирьянов

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