В Челябинске водитель ПАЗа сбил школьницу и сбежал

Публикации за 24.03.17

На северо-западе Челябинска ПАЗ сбил школьницу и скрылся.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД города, инцидент произошел еще неделю назад на перекрестке улиц Чичерина и 250-летия Челябинска.

14-летняя девочка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда на зебру вылетел ПАЗ. В результате школьница получила ушибы и сотрясение головного мозга.

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Молодой водитель автобуса с места аварии скрылся. Впоследствии шофера удалось разыскать. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. По факту ДТП проводится административное расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.03.17

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