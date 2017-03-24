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Челябинск

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Публикации за 24.03.17

Избитый челябинец, переживший кому и трепанацию черепа, отсудил у обидчика почти полмиллиона рублей

Избитый челябинец, переживший кому и трепанацию черепа, отсудил у обидчика почти полмиллиона рублей

В Челябинске суд взыскал компенсацию в пользу мужчины, ставшего инвалидом по вине знакомого. Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры региона, инцидент произошел в ноябре 2014 года в Тракторозаводском районе. Нетрезвый горожанин избил 32-летнего приятеля за то, что тот проиграл в автоматах взятые у него в долг 3 тысячи рублей.

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В ходе разборок должник получил тупую травму головы, в том числе разрыв левой барабанной перепонки, а также закрытую черепно-мозговую травму в виде ушиба головного мозга. После нападения избитый горожанин потерял сознание и впал в кому.

В больнице, куда доставили пострадавшего, врачи диагностировали у него признаки органического расстройства личности с последующей трепанацией черепа. В результате пациента признали инвалидом второй группы.

По решению Тракторозаводского районного суда нападавшего признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Прокурор обратился с иском в суд, требуя взыскать с обидчика компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, утраченный заработок – 125,5 тысяч рублей, расходы на лечение – 8 тысяч рублей. В пользу матери инвалида, долгое время ухаживающей за больным сыном, суд постановил выплатить 25 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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