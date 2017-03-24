В Южноуральске мужчина обнес квартиру знакомой, пока присматривал за ее ребенком

Публикации за 24.03.17

Южноуралец обворовал квартиру знакомой, попросившей его присмотреть за сыном.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , мужчина похитил 10 тысяч рублей «наличкой» и золотое кольцо.

Женщина попросила своего бывшего сожителя присмотреть за старшим сыном потерпевшей, пока она с младшим ребенком будет в поликлинике. Южноуралец решил забрать «вознаграждение» за помощь, не ставя в известность хозяйку квартиры.

Украденное золотое кольцо мужчина он сдал в один из ломбардов Челябинска, а вырученные средства потратил по своему усмотрению.

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Обнаружив пропажу, горожанка сразу же обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятия стражи порядка вышли на ее бывшего сожителя. В настоящее время он нигде официально не работает, ранее был судим.

Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство, сам мужчина находится под подпиской о невыезде.

Челябинск, Олег Кирьянов

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