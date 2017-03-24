Ритуальная мафия в Челябинске вымогает у родных усопших деньги

Публикации за 24.03.17

Сотрудники моргов Челябинска развернули настоящий бизнес по выбиванию денег из скорбящих граждан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалобы на непомерные поборы уже доходят до сотен, при этом, похоронить умерших по установленным тарифам почти невозможно.

Один из потерпевших от действий ритуальной мафии, который пытался устроить похороны близкой родственницы, сумел скрытно сныть на камеру сотрудника одного из челябинских моргов. На представленных кадрах можно увидеть человека в белом халате, который ни капли не стесняется в формулировках и прямо заявляет, во сколько мужчине обойдутся похороны.

Как оказалось, работу на два фронта ведут сотрудники сразу нескольких моргов города. По словам родственников умерших, они получают зарплату не только в своих медицинских учреждениях, но еще и в ритуальных агентствах. Как рассказал один из пострадавших, в государственном морге у него буквально требовали деньги.

«Клиенты попадают в условия, при которых и вещи, и документы находятся в руках похоронщиков, – цитирует Рен-ТВ. – Как ни крути, но человек непременно окажется заложником этой ситуации и будет вынужден платить за все эти услуги, лишь бы поскорее похоронить усопшего, чтобы соблюсти сроки».

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Впрочем, это лишь верхушка айсберга. Во многих медицинских учреждениях ритуальные фирмы работают, ничего не стесняясь и ни от кого не скрываясь. Справки о смерти и паспорта умерших каким-то образом сразу же оказываются в их руках. Поэтому избежать встречи с их представителями родственникам покойников не выйдет. В среднем за один месяц в столице Южного Урала умирают около 1 тысячи человек, и почти каждый раз за дело берутся ритуальные агенты от медицины.

Челябинск, Олег Кирьянов

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