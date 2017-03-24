Обезболивающие средства для тяжелобольных будут доступнее

Публикации за 24.03.17

Тяжелобольным южноуральцам станет проще получить наркотические препараты для обезболивания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках так называемой «дорожной карты» Минздравом России были приняты нормативные акты, дающие право докторам различных специализаций назначать и выписывать указанные медикаменты. Теперь, при выписке пациента, лечащий врач в стационаре может единолично подписать бумагу на выдачу лекарства, необходимого на 2-3 дня, что избавляет пациента от необходимости идти в поликлинику и получать рецепт там. Продлен и срок действия рецепта – с 10 до 15 дней. Упрощены требования по хранению, перевозке, учету наркотических средств и психотропных веществ.

По словам начальника отдела первичной медико-санитарной помощи министерства здравоохранения Челябинской области Александр Шамин, по приблизительным данным в 2017 года сильные обезболивающие могут понадобиться 12 тысячам тяжелобольных южноуральцев. В прошлом году обратились за такими медикаментами обратились 9 тысяч человек.

«Такие люди должны дойти до своего конца, насколько это возможно, достойно. Много делается для того, чтобы облегчить им жизнь. Однако до сих пор существует множество нарушений прав, прежде всего, права больного на обезболивание» – считает руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Лариса Землянская.

Челябинск, Ольга Орлова

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