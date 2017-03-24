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Челябинск

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Публикации за 24.03.17

«Кислорода хватает – вода грязная»: в южноуральском водоеме массово гибнет рыба

«Кислорода хватает – вода грязная»: в южноуральском водоеме массово гибнет рыба

В Челябинской области на реке Уй обнаружили скопление мертвой рыбы.

Как передает корреспондент агентства , очередной мор рыбы зафиксирован вблизи поселка Осиповка в Троицком районе. Местные рыбаки обнаружили в промоинах и подо льдом большое количество дохлых окуней, лещей и чебаков. А буквально вчера селяне стали свидетелями рыбного затора – лещей буквально выдавливало из воды на поверхность льда.

«Новый День – Челябинск» , и

«Нас беспокоит это явление: мы здесь и рыбу ловим, и летом купаемся, цитирует газета «Регион» одного из рыбаков. – Вряд ли рыба могла погибнуть из-за нехватки кислорода подо льдом: здесь множество промоин, есть, чем дышать. Скорее всего, сказалось загрязнение водоема».

В территориальном управлении Роспотребнадзора факт массовой гибели рыбы в реке Уй подтвердили, однако превышения вредных веществ в водоеме не зафиксировали.

Челябинск, Юлия Димова

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