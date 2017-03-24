В Челябинске разыскивают педофила, надругавшегося над 9-летним мальчиком / Еще двум жертвам удалось сбежать

Публикации за 24.03.17

В Челябинске разыскивают педофила, подкарауливающего школьников после уроков.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», насильник орудует в Ленинском районе. По данным правоохранителей, днем 12 марта на улице Южный Бульвар неизвестный мужчина напал на 9-летнего мальчика. Педофил заставлял ребенка показать гениталии, после чего скрылся.

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Еще об одном преступлении челябинцам сообщили на общем родительском собрании, проведенном в лицее №77. По информации директора учреждения, нападению подверглись две ученицы. К счастью, надругаться над детьми насильник не успел: девочки вырвались и забежали в школу.

В настоящий момент ведутся поиски педофила, полиция патрулирует территорию возле школ.

Приметы нападавшего: на вид 40-45 лет, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, славянской внешности. Был одет в коричневую кепку, кожаную коричневую куртку, спортивные штаны с лампасами, черные туфли.

Челябинск, Юлия Димова

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