Магнитогорский «Металлург» обыграл казанский «Ак Брас» в первом матче финала Восточной конференции

Публикации за 24.03.17

«Магнитка» повела в счете в финале Восточной конференции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», команды с самого начала обратились к позиционной игре.

Но «Ак-Барс» гораздо интенсивнее использовал свое преимущество. Хоккеистам хозяев пришлось переждать первый перерыв в игре, после чего счет в матче открыли все-таки гости. На 30-й минуте матча Федор Малышкин ловит пас Атте Охтемаа, и открывает счет – 1:0, гости выходят вперед.

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Лишь спустя 10 минут Данис Зарипов с помощью Сергея Мозякина и Виктора Антипина сравнил счет. Но эта шайба оказалась самой главной. До окончания матча счет не изменился. Лишь в овертайме нападающим хозяев удается поставить точку: Сергей Мозякин наносит победный удар: 2:1. Магнитогорцы повели в счете, и «Металлург» выходит вперед в финале Восточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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