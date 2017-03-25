В Миассе иномарка сбила 10-летнего мальчика

Публикации за 25.03.17

В Миассе школьник угодил под колеса легковушки.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», дорожная авария произошла накануне в 18 часов возле дома №86 по улице Богдана Хмельницкого.

Водитель BMW cбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте, слева направо по ходу движения транспорта.

В результате происшествия 10-летний мальчик с различными травмами доставлен в больницу, сообщает Miass-Online.

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по факту аварии проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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