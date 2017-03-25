В Челябинске подорожает проезд в маршрутках

Публикации за 25.03.17

В Челябинске стоимость проезда в некоторых маршрутках поднимется на 15%.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», о грядущем повышении тарифа сообщили в соцсетях жители Металлургического района.

Пассажиров предупредили, что с 27 марта стоимость одной поездки по городу составит 23 рубля вместо 20 рублей.

Соответствующие объявления появились в салонах микроавтобусов 10-ого и 19-ого маршрутов.

Фотография сообщества «Подслушано ЧМЗ»

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Не исключено, что в ближайшем будущем стоимость проезда повысится и на других направлениях.

Напомним, о намерении переписать ценники челябинские перевозчики заявляли еще в середине февраля. Одновременно с этим подскочили цены на проезд в ряде муниципалитетов Южного Урала. Так, стоимость одной поездки в маршрутках Копейска выросла с 20 до 23 рублей по городу и до 25 рублей между поселками. А некоторые маршрутчики Магнитогорска разом увеличили ценник с 20 до 25 рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.03.17

В Миассе иномарка сбила 10-летнего мальчика. / 25-27 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / Магнитогорский «Металлург» обыграл казанский «Ак Брас» в первом матче финала Восточной конференции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»